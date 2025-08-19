सिनर के पहले सेट में रिटायर होने के बाद अल्काराज़ ने सिनसिनाटी ओपन जीता

Cincinnati Open final : दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर (Jannik Sinner) के अस्वस्थ होने के कारण पहले सेट से रिटायर होने के बाद कार्लोस अल्काराज (Carlos Alcaraz) ने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम सुरक्षित किया। यह दोनों खिलाड़ी इस साल चौथी बार और विंबलडन (Wimbledon) के बाद पहली बार फ़ाइनल में आमने-सामने थे लेकिन सिनर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले सेट में लगातार गलतियों के कारण वह 5-0 से पीछे हो गए। ब्रेक के दौरान उनके सिर पर आइस पैक देखा गया और सिर्फ़ 22 मिनट खेलने के बाद ही उन्होंने मैच से हटने का फैसला किया।
सिनर ने कहा, ‘‘कल से मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि रात में स्थिति में सुधार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बस दर्शकों के लिए कोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे लिए खेल जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया था।’’
सिनसिनाटी ओपन में यह केवल तीसरा अवसर था जब किसी खिलाड़ी के हटने के कारण पुरुष वर्ग का फाइनल पूरा नहीं हो पाया। इससे पहले आखिरी बार 2011 में ऐसा हुआ था जब नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने कंधे की चोट के कारण दूसरे सेट में मैच से हटने का फैसला किया था।
इससे सिनर का हार्ड कोर्ट पर लगातार 26 मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया। (भाषा)