खंडवा में गोवंश की तस्करी के शक में 25 को पकड़ा, रस्सी से हाथ बांधकर ले गए थाने, वीडियो वायरल

In #MP's #Khandwa district Cow vigilantes praded #cowTraders after tying their hands on broad day light in suspicion of cow smuggling. Asked to chant 'Gau Mata ke Jai'. @newsclickin @prabirpur @TheQuint @svaradarajan @rkarnad @free_thinker @DGP_MP @OfficeOfKNath @MPArunYadav pic.twitter.com/NTh6GsUqPI