मानव अधिकार संरक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा, ग्वालियर में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, आप भी रहें सावधान

Fraud in Gwalior in the name of human rights: मानव अधिकार संरक्षण के नाम पर कुछ लोग किस तरह फर्जीवाड़ा कर लोगों से वसूली करते हैं इसका हाल ही में एक मामला ग्वालियर में सामने आया है, जहां पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्‍तार किया है। मानव अधिकार संरक्षण की आड़ में कुछ लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर संचालक से 50 हजार रुपए की मांग की और नहीं देने पर छापा पड़वाने की धमकी भी दी। ये लोग अपने वाहन पर मानव अधिकार आयोग के लोगो के रंग से मिलते-जुलते रंग का इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने परिचय-पत्र भी बनवा रखे थे। दरअसल, इस तरह फर्जीवाड़े से लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इनके बारे में तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए।