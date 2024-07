Indore : पति ने पत्नी को वीडियो कॉल कर लगाई फांसी, मोबाइल में कैद हुई घटना

Husband hanged his wife after video calling her : इंदौर में 30 वर्षीय व्यक्ति ने पारिवारिक कलह में अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करके कथित तौर पर फंदा लगा लिया और उसकी पत्नी ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।