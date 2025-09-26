Dharma Sangrah

भोपाल में मस्जिद के बाहर नजर आए I Love Mohammad के पोस्टर, जुमे की नमाज के बाद गाड़ियों पर चिपकाएं

I Love Mohammad posters seen outside Bhopal mosque

भोपाल ब्यूरो

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (19:00 IST)
भोपाल। उत्तर प्रदेश से शुरु हुआ आई लव मोहम्मद की पोस्टर सिसायसतकी अब मध्यप्रदेश में  एंट्री हो गई है। भोपाल में शुक्रवार को जुमे की नजाम के बाद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद के बाहर नमाज़ अदा करके लौटे लोगों ने अपनी गाडियों पर पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाए नजर आए। इसी तरह के पोस्टर्स शहर के अन्य इलाकों में भी देख गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद से बाहर निकली गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद स्लोगन लिखे स्टीकर चिपके नजर आए। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले लोगों ने अपनी गाड़ियों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए नजर आए। हलांकि गाड़ियों पर निकले लोग शांति पूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया।

मस्जिद से बाहर निकले मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वह अमन चैन चाहते है और आई लव मोहम्मद के अभियान से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हम मोहम्मद से प्यार करते है। हमें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि कोई कहे आई लव महाकाल वो अपने भगवान को प्यार करें और हम अपने मोहम्मद को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इस मस्जिद के बाहर निकल रही सभी कार और बाइक पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर चिपकाए गए। स्टीकर लगा रहे लोगों  ने कहा कि उनके इस अभियान से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनका यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पुलिस की तैनाती भी रही है।

