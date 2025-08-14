Hanuman Chalisa

डिप्टी सीएम शुक्ल ने नंदानगर सिविल अस्पताल शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इंदौर के निर्माणाधीन नंदानगर सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (14:24 IST)
Madhya Pradesh Deputy Chief Minister Rajendra Shukla News: उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को इंदौर के निर्माणाधीन नंदानगर सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य 2022 से प्रारंभ हुआ था।
 
26035 फीट वर्ग के क्षेत्रफल में 04 मंजिला अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक अग्निशमन व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था, मेडिकल गैस पाईप सुविधा, एसटीपीएवं ईपीटी सुविधा, लिफ्ट, जनरेटर, एसी की सुविधा दी जानी है। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने एमडी कॉर्पोरेशन से बात कर औषधि एवं मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल वर्क को लेकर सुझाव दिए तथा सेंट्रल एसी एवं फाल्स सिलिंग भी लगाने की बात कही। 
 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी द्वारा मंत्रीजी को आश्वस्त करते हुए यह बताया गया कि स्थानीय स्तर से उपकरण क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है, स्वतंत्रता दिवस के उपरांत आने वाले कार्य दिवस में स्टाफ को अन्य स्थानों से कार्यमुक्त कर नंदानगर सिविल अस्पताल में सेवाएं देने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य स्तर से उपकरण प्राप्त होते ही सिविल अस्पताल आमजन को स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

