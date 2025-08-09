रायसेन के स्कूल में पढ़ाया क से काबा, म से मस्जिद, मचा बवाल

प्रिसिंपल ने मानी गलती, शिक्षा विभाग ने दिए मामले की जांच के आदेश

Raisen news in hindi : मध्यप्रदेश के रायसेन स्थित एक निजी स्कूल में बच्चों को ‘क’ से ‘काबा’, ‘म’ से ‘मस्जिद’ और ‘न’ से ‘नमाज’ जैसे धर्म विशेष के शब्द पढ़ाए जाने पर बवाल मच गया। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रायसेन के वार्ड-तीन में संचालित ‘बेबी कान्वेंट स्कूल’ की प्राचार्या द्वारा छात्रों को कुछ पट्टी पहाड़े बांटे गए, जिनकी वर्णमाला में ‘क’ से ‘काबा’, ‘म’ से मस्जिद और ‘न’ से नमाज जैसे धर्म विशेष की सामग्री होने की जानकारी सामने आई।

इसकी जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और प्राचार्या का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) प्रतिभा शर्मा ने बताया कि खबर मिलते ही कोतवाली प्रभारी नरेंद्र गोयल पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए इसे जिला शिक्षाधिकारी को सौंप दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी डी.डी. रजक ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूल में धर्म विशेष के प्रतीक चिह्नों वाली पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ाई जा सकती है।

बहरहाल, प्राचार्या आईए कुरैशी ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि एक दो किताबें उनकी गलती से बच्चों तक चली गई थीं, जिनमें उर्दू-हिंदी के मिक्स पहाड़े वाले शब्द लिखे थे। यह पट्टी पहाड़े उन्होंने भोपाल से मंगाए थे, जिनमें विक्रेता की गलती से तीन-चार ऐसे उर्दू-हिंदी वाले भी आ गए, जो मदरसों में पढ़ाए जाते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta