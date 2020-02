CAA/NPR के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शुरू किया 'कागज नहीं दिखाएंगे' आंदोलन

मध्यप्रदेश में नागरिकता कानून को लेकर अब विरोध सड़क पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के खुद CAA और NPR के विरोध में आने के बाद भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नागरिकता कानून को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम शुरु किया है। "सविधान बचाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे" NO NRC, NO CAA, NO NPR के स्लोगन लिख पोस्टरों को खुद कांग्रेस विधायक ने घरों पर चिपका कर अभियान की शुरुआत की।