MP Board 10th 12th Result : एमपी बोर्ड का रिजल्ट आउट; झाबुआ ने रचा इतिहास, 10वीं में प्रतिभा ने मारी बाजी

MP Board 10th 12th Result 2026 : माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। कक्षा 12वीं में भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्‍वकर्मा ने टॉप किया जबकि 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में 499 अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया।





हाइस्कूल परीक्षा में 73.42 फीसदी नियमित परीक्षार्थी और 26.38 फीसदी स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। हायर सेंकेंडरी परीक्षा में 76.01 फीसदी नियमित परीक्षार्थी और 30.60 फीसदी स्वाध्यायी परीक्षार्थी सफल रहे।





10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी। जबकि 10वीं में 77.52 फीसदी छात्राएं और 69.31 फीसदी छात्र सफल रहे। 12वीं में 79.41 फीसदी छात्राएं सफल रही जबकि 72.39 फीसदी छात्र परीक्षा में सफल रहें।





झाबुआ जिले ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में झाबुआ ने 93.23% परिणाम के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। वहीं, हाई स्कूल परीक्षा में भी झाबुआ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.83% परिणाम के साथ प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में स्थान बनाया है।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार इस साल 12वीं (हायर सेकेंडरी) परीक्षा पूरे प्रदेश में 3636 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 6,13,634 नियमित और 76,112 स्वाध्यायी छात्र शामिल हुए, वहीं परीक्षा के दौरान कुल 71 नकल के मामले भी सामने आए।

10वीं की परीक्षा प्रदेशभर में 3854 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इसमें नियमित तौर पर 787733 और स्वाध्यायी रूप से 109328 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।

कैसे देखें रिजल्ट परीक्षा परिणाम एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in या mponline.mpbse.gov.in पर देखे जा सकते हैं। इसके लिए होमपेज पर ‘Exam Results’ लिंक पर क्लिक करें।

यहां पर उपलब्ध लिंक MP Board 10th Result 2026 और Higher Secondary Certificate Examination (HSSC)- 12th Result 2026 पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और Submit पर जाएं। अब आप रिजल्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta