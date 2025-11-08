Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MPPSC का रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर

Advertiesment
हमें फॉलो करें MPPSC

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (21:27 IST)
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम का ऐलान कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 तक हुई थी। इसका परिणाम 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। टॉप 10 में 3 महिलाएं। टॉप 5 में सभी पुरुष रहे। 229 पदों में 13 महिलाओं ने पुलिस विभाग में सफलता पाई।
 
चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 के बीच हुए। पन्ना के अजीत मिश्रा इसमें टॉपर बने हैं। वे अभी मैहर में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ है। सागर के यशपाल स्वर्णकार तीसरी रैंक पर रहे। दमोह के अभिषेक जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। गुना की मोनिका धाकड़ का पहले ही प्रयास में डीएसपी पद पर चयन हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Delhi Airport के बाद काठमांडू में रोकी गई फ्लाइट्‍स, जानिए क्या रही वजह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels