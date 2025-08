हेलमेट अच्छा है... कहीं फिर तो नहीं फूट जाएगा No Helmet, No Petrol का बुलबुला

No helmet no petrol campaign in Indore: सिर सलामत को पगड़ी हजार... अर्थात सिर सुरक्षित है तो जीवन भी सुरक्षित है। वाहन चालकों के लिए हेलमेट सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि काफी हद तक जीवन की गारंटी भी है। हर दिन सड़कों पर सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं। हेलमेट न सिर्फ सिर को गंभीर चोटों से बचाता है, बल्कि यह परिवार के सपनों को भी टूटने से बचाता है। क्योंकि किसी का भी असमय जाना उसके परिवार पर किसी कहर से कम नहीं होता। इंदौर प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान की एक अगस्त से शुरुआत की है। हालांकि यह अभियान कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह का अभियान पहले भी चलाया गया था, जिसकी कुछ समय बाद ही उसकी हवा निकल गई थी। सवाल यह भी है कि कहीं इस अभियान का बुलबुला भी तो जल्द ही फूट नहीं जाएगा? यह भी तय है कि हेलमेट लगाने भर से शहर के बदहाल ट्रैफिक से लोगों को मुक्ति नहीं मिलने वाली है।