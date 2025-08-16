Festival Posters

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को लेकर पीएम मोदी का बड़ा एलान, बोले सांसद भारत सिंह कुशवाह, पिछड़ों को प्राथमिकता प्रधानमंत्री का संकल्प

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का किया एलान

भोपाल ब्यूरो

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (19:01 IST)
भोपाल। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों के लिए बड़ा दांव चलते हुए महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को भव्य तरीके से मानने के साथ ज्योतिबा फुले जयंती समारोह शुरु करने का एलान किया है। प्रधानमंत्री का यह एलान ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माली समुदाय में पैदा होने वाले 19वीं सदी के महान समाज सुधाकर ज्योतिबा फुले को ओबीसी समुदाय महापुरुष के तौर पर मानते है।

लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आ रही है। हम उस जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांत और उन्होंने जो मंत्र दिए उसमें हमारे लिए प्रेरणा है-पिछड़ों को प्राथमिकता। पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाईयों को प्राप्त करना चाहते है। हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहते है, हम पारदर्शी नीतियों के माध्यम से पिछड़ों को प्राथमिकता'  धरतीन पर उतारना चाहते हैं, हर पिछड़े व्यक्ति के जीवन में आए।

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर भव्य समारोह करने के एलान पर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन से प्रेरणा लेते हुए सबका साथ-सबका विकास के मूल्य मंत्र को अपनाकर पिछडों को प्राथमिकता देकर देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। पिछड़ों के विकास को प्राथमिकता देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कदम है।

दरअसल 19वीं सदी के महान समाज सुधाकर ज्योतिबा फुले की जयंती वर्ष को मानने से उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। भाजपा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को पहले ही अपने आदर्शों में शामिल कर चुकी है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह की पहल पर ही मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने महापुरुष महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती (11 अप्रैल) को प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा मनाने का निर्णय किया था और महात्मा ज्योतिबाराव फुले की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराके उनके जीवन के मूल्यों से आज की पीढ़ी का परिचय कराने का कार्य किया था।
 

