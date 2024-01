MP: छतरपुर में 7 साल की बालिका से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

Rape of 7 year old girl in Chhatarpur : मध्यप्रदेश में छतरपुर (Chhatarpur) जिले के एक गांव में 7 वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार (Rape) के बाद उसे खेत में छोड़ दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को सटई थाना क्षेत्र में हुए इस अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर उत्तरप्रदेश के झांसी निवासी 45 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।