आत्महत्या रोकथाम में मीडिया रिपोर्टिंग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण: डॉ सत्यकांत त्रिवेदी

जीवन का महत्त्व बताने वाले अभियान SAY YES TO LIFE चला रहे मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकान्त त्रिवेदी ने मीडिया समूहों को आत्महत्या से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से जनसम्पर्क आयुक्त डॉ सुदाम पी खाड़े से भेंट कर एक सुझाव पत्र भी सौंपा है।