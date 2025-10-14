Biodata Maker

15 अक्टूबर को ग्वालियर में 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित

ग्वालियर , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (21:55 IST)
जिले में बुधवार 15 अक्टूबर को 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस दिन संभावित स्थानीय आयोजन एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनने पर बच्चों को असुविधा न हो और उनके हित प्रभावित न हो, इस बात को ध्यान में रखकर यह छुट्टी घोषित की गई है।
 
जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 15 अक्टूबर को जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं सीबीएसई व आईसीएसई विद्यालयों में अध्ययनरत 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी शिक्षक अपने स्कूल में उपस्थित होकर अन्य शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

