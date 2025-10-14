15 अक्टूबर को ग्वालियर में 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित

जिले में बुधवार 15 अक्टूबर को 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस दिन संभावित स्थानीय आयोजन एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनने पर बच्चों को असुविधा न हो और उनके हित प्रभावित न हो, इस बात को ध्यान में रखकर यह छुट्टी घोषित की गई है।