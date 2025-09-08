Biodata Maker

MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 14 IAS अफसरों के तबादले, इंदौर और जबलपुर समेत 5 जिलों के कलेक्टर बदले, शिवम वर्मा बने इंदौर के कलेक्टर

भोपाल , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (22:57 IST)
मध्यप्रदेश में सोमवार रात को 14 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। आदेश के अनुसार इंदौर नगर निगम कमीशनर शिवम वर्मा को इंदौर कलेक्टर बनाया गया है। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े को इंदौर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 5 जिलों इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर-मालवा के कलेक्टर बदल गए हैं।

जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को हटाकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। खाड़े को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का कमीशनर बनाया गया है। उन्हें सरकार पहले ही 2028 में होने वाले मेला अधिकारी सिंहस्थ मेला का प्रभार दे चुकी थी। इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया हैं।  आयोग के सचिव अभिषेक सिंह को गृह विभाग में सचिव पदस्थ किया गया हैं। वर्तमान में गृह सचिव आशीष भार्गव की नई पदस्थापना फिलहाल नहीं की गई है।
आईपीएस के भी तबादले
 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार डीआईजी और एसपी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। दो जिलों को एसपी का भी ट्रांसफर किया गया है। अशोकनगर और धार जिले के एसपी को बदल दिया गया। आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश सूची में 6 रेंज के डीआईजी से लेकर जिलों के एसपी और बड़े शहरों के एडीसीपी तक शामिल हैं।
तबादला सूची में छतरपुर डीआईजी ललित शाक्यवार, बालाघाट डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, सागर डीआईजी सुनील कुमार पांडे, भोपाल ग्रामीण डीआईजी ओम प्रकाश त्रिपाठी, रतलाम डीआईजी मनोज कुमार सिंह और छिंदवाड़ा डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती को बदला गया है। भोपाल में मोनिका शुक्ला को क्राइम एडीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर और भोपाल में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय) का भी तबादला कर दिया गया है। विजय कुमार खत्री को डीआईजी छतरपुर रेंज, विनीत कुमार जैन को डीआईजी बालाघाट, मनोज कुमार सिंह को डीआईजी इंदौर ग्रामीण, राकेश कुमार सिंह को डीआईजी छिंदवाड़ा, राजेश सिंह को डीआईजी भोपाल ग्रामीण और शशीन्द्र चौहान को डीआईजी सागर रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

16 एसएएस अफसर बने आईएएस 
 मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति का मौका मिला है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार, 8 सितंबर को वर्ष 2023 और 2024 के रिक्त पदों के विरुद्ध इन अधिकारियों को आईएएस अवार्ड करने का नोटिफिकेशन जारी किया।
जिन आठ अफसरों को वर्ष 2023 की रिक्तियों पर आईएएस अवार्ड मिला है, उनमें नारायण प्रसाद नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, नंदा भलावी खसरे, अनिल कुमार डामोर, सविता झानिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी और जितेंद्र सिंह चौहान शामिल हैं। इसी तरह 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक खाली हुए पदों के विरुद्ध जिन आठ अफसरों को आईएएस अवार्ड किया गया है, उनमें संतोष कुमार टैगोर, निशा डामर, राकेश खसरे, शैली कानस, रोहन सक्सेना, कविता बतला, सपना अनुराग जैन और आशीष कुमार पाठक के नाम शामिल हैं। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बनने वाले अधिकारियों की सूची में 16 और नाम जुड़ गए हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

