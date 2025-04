द डायस्पार्क स्कूल का शुभारंभ, फ्यूचर एजुकेशन के लिए इंदौर को बड़ी सौगात

Launch of The Diaspark School in Indore: शहर के मध्य बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग पर शनिवार को द डायस्पार्क स्कूल का शुभारंभ हुआ। इस स्कूल में सीबीएसई मानकों के अनुसार तो सभी सुविधाएं होंगी ही, लेकिन इससे इतर स्कूल का फोकस 21वीं सदी की शिक्षा पर रहेगा। यहां पारंपरिक विषयों को पढ़ाने के साथ ही इस बात पर खास जोर रहेगा कि 2050 में जब आपका बच्चा जॉब मार्केट में एंटर करेगा तो उसे किस तरह की स्किल्स की आवश्यकता होगी।