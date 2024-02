आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर क्या बोले एमपी के सीएम मोहन यादव

What did MP CM Mohan Yadav say when Lal Krishna Advani received Bharat Ratna? : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न (Bharat Ratna) देने के शनिवार को केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए भोपाल में कहा कि आडवाणी के मार्गदर्शन के कारण ही राम मंदिर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान हुआ।