क्यों चर्चा में है Chakravyooh, जानिए अभिमन्यु वध के समय कितने योद्धा थे चक्रव्यूह में

How many warriors together killed Abhimanyu: संसद में राहुल गांधी ने कहा कि 6 लोगों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा था। भाजपा पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया है। इसके जवाब में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के चक्रव्यूह के सात किरदारों की बात कही। महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यू रचना का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है चक्रव्यूह। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु के बारे में सभी जानते हैं कि वे चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हो गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना तो याद था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं याद था।