सीएम फडणवीस ने बताया, नागपुर में क्यों भड़की हिंसा?

My statement in Maharashtra Legislative Assembly on yesterday's #Nagpur incident.

दि. 17 मार्च 2025 रोजी नागपूर येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने विधानसभेत निवेदन...



(विधानसभा, मुंबई | दि. 18 मार्च 2025) #Maharashtra #MahaBudgetSession2025 pic.twitter.com/MMXlfDiGxp