महाराष्ट्र के स्कूलों में हिन्दी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया, हो रहा विरोध

Hindi in schools of Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी (Marathi and English) माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वी कक्षा तक के छात्रों के लिए हिन्दी (Hindi) को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का आदेश जारी किया है। मराठी भाषा (Marathi language) के पक्षधरों ने आरोप लगाया है कि सरकार शुरू में इस नीति से पीछे हटने के बाद गुपचुप तरीके से इसे फिर से लागू कर रही है।