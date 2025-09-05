अजित पवार को नहीं पहचाना IPS अंजना कृष्णा ने, वीडियो कॉल पर भड़के डिप्टी सीएम

आईपीएस अंजना कृष्णा सोलापुर में माढा तालुका के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत पर पहुंची थीं। वहां उनकी गांव वालों से बहस हो गई। इसी दौरान एनसीपी से जुड़े बाबा जगताप ने अजित पवार को फोन लगाया और अंजना कृष्णा को फोन थमा दिया। फोन पर अजित पवार ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सीधे उनके फोन पर कॉल करें।