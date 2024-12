Maharashtra में विभागों का बंटवारा, CM फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय, जानिए शिंदे और पवार को क्या मिला

maharashtra cabinet ministers deapartments allocation see the full list here : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया, लेकिन सबसे अहम गृह विभाग को अपने पास ही रखा। फडणवीस ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रचार विभाग भी संभालेंगे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उद्यम) आवंटित किया गया है। अजित पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है। भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 288 में से 230 सीट पर जीत हासिल की थी।