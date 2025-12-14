देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे पहुंचे हेडगेवार स्मृति मंदिर, अजित पवार ने बनाई दूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) एवं शिवसेना के अन्य विधायक रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक के बी हेडगेवार के स्मारक गए। हालांकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार और महायुति गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अन्य विधायक इस दौरान उनके साथ नहीं थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर में हेडगेवार और दूसरे संघचालक एमएस गोलवलकर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम जब भी नागपुर में आते हैं तो हम स्मृति मंदिर जरूर आते हैं। यहां आने के बाद राष्ट्रप्रेम की अनुभूति होती है, प्रेरणा मिलती है और उसके आधार पर समाजसेवा करने का बल मिलता है।

नागपुर RSS की जन्मभूमि भी है। यहां पर जो भी आता है वे ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाता है। यहां पर 100 साल पहले केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की। 100 साल हो गए, यह शताब्दी दिवस है। ये बहुत बड़ी बात है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और भाजपा एवं शिवसेना के कई अन्य विधायक भी स्मारक पहुंचे। फडणवीस और शिंदे समेत भाजपा और शिवसेना के विधायक पिछले साल भी स्मृति मंदिर गए थे लेकिन अजित पवार उनके साथ नहीं थे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में जारी है। Edited by : Sudhir Sharma