कौन बनेगा मुंबई का मेयर, रेस में 3 दिग्गज सबसे आगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (09:43 IST)
Mumbai Mayor : मुंबई में भाजपा गठबंधन की शानदार जीत के बाद लगभग 30 साल बाद यहां भाजपा का मेयर बनेगा। कहा जा रहा है कोई मराठी ब्राह्मण चेहरा बीएमसी की कमान संभालेगा। तेजस्वी घोसालकर, प्रकाश दरेकर और प्रभाकर शिंदे जैसे दिग्गज मेयर की रेस में सबसे आगे है। ALSO READ: BMC Election Results : BMC चुनाव में जीत पर PM मोदी का पोस्‍ट- थैंक्यू महाराष्ट्र, विकास का विजन लोगों को पसंद आया
 
चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक बयान दिया था। उन्होंने कहा था- मुंबई का अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा। मुख्‍यमंत्री के मुताबिक स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देना कोई संकीर्ण राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में मेयर पद के सभी दावेदार मराठी चेहरे ही है।

मुंबई मेयर : कौन हैं तेजस्वी घोसालकर

तेजस्वी एक IT प्रोफेशनल हैं और ग्रेजुएट हैं। तेजस्वी का विवाह 14 फरवरी, 2013 को अभिषेक घोसालकर से हुआ था। वह BMC में स्वास्थ्य समिति और महिला एवं बाल कल्याण समिति की सदस्य रह चुकी हैं। उनके पति अभिषेक की 2024 में हत्या कर दी गई थी। वे इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भाजपा में शामिल हुई थीं। तेजस्वी निकाय चुनाव से मात्र एक महीने पहले ही शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं। मुंबई के दहिसर वार्ड नंबर-2 से जीत हासिल की है। वे भाजपा की 'पोस्टर गर्ल' भी हैं। ALSO READ: कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

मुंबई मेयर : कौन हैं प्रकाश दरेकर

प्रकाश दरेकर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर के भाई है। दरेकर परिवार का मुंबई और विशेषकर उत्तर-पश्चिम मुंबई के मराठी वोट बैंक पर जबरदस्त प्रभाव है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, इस वजह से उन्हें मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दरेकर परिवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी करीबी माना जाता है। 

मुंबई मेयर : प्रभाकर शिंदे का दावा क्यों है मजबूत

बीएमसी में भाजपा के नेता रहे प्रभाकर शिंदे पार्टी के सबसे अनुभवी पार्षदों में से एक हैं। वे नगर निगम के कामकाज और नियमों की गहरी समझ रखते हैं। मराठी चेहरा होने के साथ-साथ अपने अनुभव के कारण मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
 
इनके अलावा मकरंद नार्वेकर और राजश्री शिरवाडकर के नाम भी मेयर पद की दौड़ में चल रहे हैं। भाजपा हमेशा अपने फैसलों से सभी को चौंका देती है। ऐसे में कोई नया चेहरा भी राज्य की कमान संभाल सकते हैं।
