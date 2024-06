अगर देर तक बच्चे को पेशाब न आए तो हो सकती है समस्या

Babycare

छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की बहुत आश्यकता होती है। छोटे होने की वजह से बच्चा अपनी परेशानी को किसी के साथ बता भी नहीं पाता है। लेकिन, बच्चा ऐसे कई संकेत देता है, जिनसे मां या अभिभावक ये समझ सकते हैं कि बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो रही है।



छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की बहुत आश्यकता होती है। छोटे होने की वजह से बच्चा अपनी परेशानी को किसी के साथ बता भी नहीं पाता है। लेकिन, बच्चा ऐसे कई संकेत देता है, जिनसे मां या अभिभावक ये समझ सकते हैं कि बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो रही है।



बच्चे को पेशाब न आने के कारण - Causes Of Child Not Passing Urine In Hindi



बच्चे के शरीर में पानी की कमी होना

बच्चे के शरीर में पानी कमी होना या उसे डिहाईड्रेशन की समस्या होने पर उसको पेशाब न आने की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे को उल्टी, दस्त या अन्य रोग में पानी की कमी होने पर उसको पेशाब नहीं आती है।





दवाओं की वजह से

यदि बच्चे को कोई दवा दी जा रही है तो दवा के प्रभावों की वजह से भी पेशाब न आने की परेशानी हो सकती है। उच्च रक्तचाप की दवाएं, ड्यूरेटिक्स और एंटी इंफ्लेमेट्री दवाओं की वजह से भी बच्चे को पेशाब न आने की समस्या हो सकती है।





यूरिनरी ट्रैक्ट में बाधा उत्पन्न होना

बच्चे के मूत्र मार्ग में रुकावट तब होती है जब उसकी किडनी से पेशाब बाहर नहीं आता है। ये समस्या बच्चे की एक या दोनों किडनी को प्रभावित कर सकती हैं। इस समस्या में बच्चे को पेशाब न आने या पेशाब बाहर आने में समस्या हो सकती है।







बच्चे को पेशाब न आने पर क्या करें? - What To Do When Child Not Pass Urine In Hindi

यदि आपके बच्चे को पेशाब नहीं आ रही है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर बच्चे की स्थिति को समझकर उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।