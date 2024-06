प्रेग्नेंसी में महिलाओं को कब से शुरू करना चाहिए योग, एक्सपर्ट से जानें

कब से शुरू करना चाहिए प्री - नेटल योगा? (What trimester should you do prenatal yoga)

प्री-नेटल योगा यानी प्रेग्नेंसी के दौरान, अगर आप योगाभ्यास शुरू करती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए।

प्री-नेटल योगा को शुरू करने का सही समय दूसरी तिमाही यानी चौथे महीने से होता है।

पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, महिलाओं को शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण, महिलाओं को काफी असुविधा महसूस होती है और इसकी वजह से उन्हें किसी भी फिजिकल वर्कआउट को करने या फिर बहुत ज्यादा काम करने से मना किया जाता है।

फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगाभ्यास न करें।



प्री-नेटल योगा से महिलाओं को शारिरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इससे आपको मेंटली भी ताकत मिलती है। डिलीवरी के टाइम पर महिलाओं का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इससे आप पॉजिटिव रहती हैं और इस पॉजिटिविटी का असर आपके होने वाले बच्चे पर भी होता है। यहां तक कि डिलीवरी के बाद रिकवरी भी अच्छे से और जल्दी होगी।