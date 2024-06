शिशुओं के बेहतर मोटर स्किल के लिए उन्हें दें ये 7 तरह के फिंगर फूड्स

Best Finger Foods For Babies: आज के समय में अधिकतर पेरेंट्स छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों को खुद के हाथों से खाना खाने देना न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए आप उन्हें कुछ फिंगर फूड्स खाने के लिए दे सकते हैं।

Best Finger Foods For Babies

बच्चों के लिए कौन से फिंगर फूड अच्छे हैं? What Are The Best Finger Foods For Babies in Hindi?



दही या दाल में डूबी हुए रोटी के टुकड़े

रोटी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, जबकि दही और दाल में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। यह मिश्रण शिशुओं के स्वस्थ पाचन, हड्डियों के विकास और संतुलित आहार को बढ़ावा देते हैं।