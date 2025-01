क्या सर्दियों में बेबी को खिला सकते हैं दही, एक्सपर्ट से जानें

Can we give curd to baby during winter : सर्दियों में मौसम बदलने के साथ ही बच्चों की सेहत का ख्याल रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। इस मौसम में बच्चों को अक्सर सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमण हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों के आहार में दही को शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। दही में मौजूद पोषक तत्व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें कई बीमारियों से बचाते हैं। आइये इस आलेख में जानते हैं क्या है सर्दियों में बच्चों को दही खिलाने का सही तरीका और फायदे।





दही में मौजूद पोषक तत्व

दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी 12, और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। ये सभी पोषक तत्व बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

कैल्शियम: दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रोटीन: प्रोटीन बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है।

प्रोटीन बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी 12: विटामिन बी 12 रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है।

विटामिन बी 12 रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। प्रोबायोटिक्स: प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।

सर्दियों में बच्चों को दही खिलाने के फायदे

इम्यूनिटी बढ़ाता है: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाते हैं।

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाते हैं। पाचन को दुरुस्त रखता है: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाते हैं।

दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है: दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ रखता है: दही में मौजूद विटामिन और खनिज त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और दाग-धब्बों को कम करते हैं।

दही में मौजूद विटामिन और खनिज त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और दाग-धब्बों को कम करते हैं। ऊर्जा बढ़ाता है: दही में मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बच्चों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।

बच्चों को दही कैसे खिलाएं

सादा दही: बच्चों को सादा दही खिलाना सबसे अच्छा होता है। आप इसमें थोड़ा सा शहद या फल मिलाकर भी दे सकते हैं।

बच्चों को सादा दही खिलाना सबसे अच्छा होता है। आप इसमें थोड़ा सा शहद या फल मिलाकर भी दे सकते हैं। दही से बनी चीजें: आप दही से बनी अन्य चीजें जैसे दही, लस्सी या पनीर भी बच्चों को खिला सकते हैं।

आप दही से बनी अन्य चीजें जैसे दही, लस्सी या पनीर भी बच्चों को खिला सकते हैं। दही को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर: आप दही को दलिया, चावल या सलाद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। ALSO READ: बच्चे की दूध की बोतल साफ करने में ना करना ये गलतियां, जानिए बच्चे की सेहत के लिए जरूरी टिप्स

सावधानियां

एलर्जी: कुछ बच्चों को दही से एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आपके बच्चे को दही खाने के बाद कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से सलाह लें।

कुछ बच्चों को दही से एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आपके बच्चे को दही खाने के बाद कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से सलाह लें। मात्रा: बच्चों को उम्र के अनुसार दही की मात्रा देनी चाहिए।

बच्चों को उम्र के अनुसार दही की मात्रा देनी चाहिए। घर का बना दही: जहाँ तक हो सके, घर का बना दही ही बच्चों को खिलाएं। सर्दियों में बच्चों के आहार में दही को शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। दही में मौजूद पोषक तत्व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, पाचन को दुरुस्त रखते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि, दही को बच्चों को खिलाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।



अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं है करता । किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी 12, और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। ये सभी पोषक तत्व बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं।सर्दियों में बच्चों के आहार में दही को शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। दही में मौजूद पोषक तत्व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, पाचन को दुरुस्त रखते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि, दही को बच्चों को खिलाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं है करता । किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।