कहीं बच्चे के रोने का कारण पेट में ऐंठन तो नहीं? राहत पाने के लिए अपनाएं ये असरदार टिप्स

How to calm baby crying due to colic: बच्चों में पेट में ऐंठन एक सामान्य समस्या है, लेकिन यह माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। ऐंठन से रोते हुए बच्चे को देखकर हर माता-पिता इसे ठीक करने के उपाय ढूंढना चाहते हैं। यहां हम आपको कुछ असरदार और आसान टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को आराम दिला सकते हैं।





1. दूध पीने के बाद डकार दिलाएं

बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे पेट में हवा का दबाव कम होता है और ऐंठन से राहत मिलती है।





कैसे करें:

बच्चे को अपने कंधे पर लगाकर उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाएं। यह प्रक्रिया हर फीडिंग के बाद दोहराएं।





2. टमी टाइम दें

टमी टाइम न केवल बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि यह पेट के दबाव को भी कम करता है।





कैसे करें:

अपने बच्चे को दिन में कुछ मिनट के लिए उसके पेट के बल लिटाएं। ध्यान दें कि यह प्रक्रिया केवल फीडिंग के कम से कम 30 मिनट बाद की जाए।





3. पेट की हल्की मालिश करें

मालिश बच्चे के पेट के दर्द और गैस की समस्या को कम करने का एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है।





कैसे करें:

नारियल तेल या जैतून का तेल लें और उसे हल्का गुनगुना करें। बच्चे के पेट पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मालिश करें।





4. सही फीडिंग तकनीक अपनाएं

फीडिंग की गलत तकनीक बच्चे के पेट में हवा भरने का कारण बन सकती है।





कैसे करें:

सुनिश्चित करें कि बच्चे का मुंह बोतल या स्तन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, ताकि दूध के साथ हवा अंदर न जाए।