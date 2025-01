गर्भावस्था में क्यों बनी रहती है पैरों में सूजन, जानिए कारण और उपचार

Swollen Feet During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के 9 महीनों के दौरान महिलाएं कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती हैं। इस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनके कारण कई तरह की शारीरिक और मानसिक इशुज़ एक साथ सामने आते हैं।

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को आम तौर पर उल्टी, सिर में दर्द, स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्याएं होती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर का वजन भी बढ़ता है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान विशेषकर आखरी महीनों में अक्सर कई गर्भवती महिलाओं में पैरों में सूजन (Swollen Feet During Pregnancy) हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइये जानते हैं गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन की समस्या के कारण और इससे राहत पाने के उपायों के बारे में-

प्रेग्नेंसी के दौरान क्यों आती है पैरों में सूजन? Causes Of Swollen Feet During Pregnancy

स्वास्थ विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में पैरों में सूजन आना एक आम बात है। इसका मुख्य कारण इस दौरान महिला के शरीर में अतिरिक्त तरल और रक्त का जमा होना है। यह अतिरिक्त रक्त और तरल पदार्थ महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की जरूरतों की पूर्ति के लिए होता है। इसके कारण न केवल प्रेग्नेंसी के दौरान पैरों, बल्कि हाथों और शरीर के अन्य अंगों पर भी सूजन दिखाई दे सकती है।