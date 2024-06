सिजेरियन डिलीवरी के बाद तेजी से रिकवरी के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

Care After C-Section

सिजेरियन डिलीवरी (सी-सेक्शन) के बाद महिला को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। सी-सेक्शन के बाद जल्दी रिकवरी के लिए महिलाओं को पर्याप्त आराम के साथ-साथ अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दौरान हेल्दी डाइट लेने से मां और बच्चे, दोनों की सेहत दुरुस्त रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से सिजेरियन डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी में मदद मिल सकती है। आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए



What To Eat After Cesarean Delivery



मूंग दाल (Eat Moong Dal After Cesarean Delivery)

मूंग दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो टिश्यू की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही, यह ऑपरेशन के बाद घाव भरने और ताकत बढ़ाने में भी मदद करती है। इसके सेवन से पाचन भी दुरुस्त रहता है। सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद अपनी डाइट में मूंग दाल को जरूर शामिल करना चाहिए।





फाइबर युक्त आहार (Eat Fiber After Cesarean Delivery)

डिलीवरी के बाद महिलाओं को कब्ज या पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती है। ऐसे में, इन समस्याओं से बचने के लिए आपको फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में नाशपाती, सेब, पपीता, गाजर, ब्रोकली, हरे चने, दाल, बींस आदि को शामिल कर सकती हैं।





दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (Eat Dairy Products After Cesarean Delivery)

सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। आपको रोजाना सुबह और शाम को एक गिलास लो फैट मिल्क पीना चाहिए। इसके अलावा दही, पनीर और टोफू को भी डाइट में शामिल किया जा सकता है।





अजवाइन (Eat Ajwain After Cesarean Delivery)

डिलीवरी के बाद अक्सर महिलाओं को अजवाइन का पानी पीने के लिए दिया जाता है। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। यह डिलीवरी के बाद दर्द को कम करने में भी मदद करती है। इसके नियमित सेवन से वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है।







साबुत अनाज (Eat Whole Grains After Cesarean Delivery)

सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में साबुत अनाज को शामिल करना चाहिए। साबुत अनाज में विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो मां के साथ-साथ बच्चे के बेहतर विकास में भी मदद करते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में ओट्स, रागी, दलिया और ब्राउन राइस आदि को शामिल कर सकती हैं।