दवा खिलाने के बाद बच्चा कर दे अगर उल्टी, तो क्या दोबारा दवा देना है सही

When To Give The Medicine Again To The Child After Vomiting: बच्चों को दवा खिलाना एक मुश्किल काम है। कई बार बच्चे दवा लेने के तुरंत बाद या थोड़ा देर बाद उल्टी कर देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें दोबारा दवाई कब देनी चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर से कि अगर बच्चा दवा लेने के बाद उल्टी कर दे तो क्या करना चाहिए।





अगर बच्चा दवा लेने के बाद उल्टी कर दे तो क्या करें?

अगर बच्चा दवा लेने के बाद उल्टी कर दे, तो सबसे पहले बच्चे को शांत करें। उसके बाद बच्चे को थोड़ी देर आराम करने दें। अगर बच्चा 30 मिनट के अंदर दोबारा उल्टी नहीं करता है, तो आप उसे दोबारा दवा दे सकते हैं।





अगर बच्चा 30 मिनट के बाद उल्टी करे तो क्या करें?

अगर बच्चा दवा लेने के 30 मिनट के बाद उल्टी करता है, तो उसे दोबारा दवा न दें। क्योंकि दवा बच्चे के शरीर में अब्सॉर्ब हो चुकी होगी। अगर बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा है या बच्चे को कोई और समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।