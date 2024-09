iPhone 16 सीरीज लॉन्च होते ही सस्ते हुए iPhone 15 , जानिए नया आईफोन कितना अपग्रेड, कितनी है कीमत

Apple ने 9 सितंबर को लेटेस्ट iPhone 16 लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नए मॉडल - iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max पेश किए हैं। नए आईफोन मॉडल को Apple Intelligence फीचर्स के साथ बाजार में उतारे हैं। नए आईफोन मॉडल के साथ कंपनी ने पुराने मॉडल डिस्कॉन्टिन्यू कर दिए हैं। iPhone 16 सीरीज लॉन्च होने के साथ ही पुराने आईफोन 15 और आईफोन 14 के दाम घट गए हैं।

iPhone 15 की कीमत 699 डॉलर, iPhone 14 की 599 डॉलर और iPhone SE की कीमत 499 डॉलर हो गई है। कंपनी ने Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, और iPhone SE 2 को बंद कर दिया है। इसके साथ ही iPhone 15 Pro, Pro Max, iPhone 14 Plus, और iPhone 13 को भी डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया। iPhone 16 सीरीज के लिए प्री ऑर्डर 13 सितंबर से शुरू होंगे।

क्या होगी भारत में कीमत : iPhone 16 के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 79,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,09,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 99,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,19,900 रुपए होगी।