iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

एप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।





लिमिटेड-टाइम डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के तालमेल ने इस प्रीमियम फोन को बजट के काफी करीब ला दिया है। यदि आप एक प्रो-लेवल कैमरा और एप्पल की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी (A19 Pro चिप) का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह सेल आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

ऐसे पाएं सबसे बड़ी छूट अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए बचत के खास मौके हैं। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन वाला पुराना स्मार्टफोन और चुनिंदा बैंकों के कार्ड हैं तो आईफोन की प्रभावी कीमत में भारी गिरावट आ सकती है।

कैसे मिलेगी कीमत में छूट और डिस्काउंट भारत में iPhone 17 Pro (256GB स्टोरेज) की आधिकारिक कीमत 1,34,900 रुपए है। सेल के दौरान आप इसे मात्र 85,700 रुपए की प्रभावी कीमत पर अपना बना सकते हैं। अमेजन प्राइम मेंबर्स को लिस्टेड प्राइस पर सीधे 6,500 रुपए का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन मिल रहा है।





इसे लागू करते ही कीमत घटकर 1,28,400 रुपए हो जाती है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए आप अतिरिक्त इंस्टेंट कैशबैक और डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इस डील का सबसे बड़ा आकर्षण एक्सचेंज बोनस है। अमेज़न पुराने फोन के बदले शानदार वैल्यू दे रहा है, जिससे इसकी अंतिम कीमत 85,700 रुपए तक आ सकती है। Edited by : Sudhir Sharma