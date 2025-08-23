iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

itel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

itel का यह सस्ता फोन Unisoc T7100 चिपसेट पर काम करता है। इसमें 4GB रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन में फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। यह IP54 रेटेड है और इसमें DTS साउंड का सपोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन की पहली सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस सेल में ग्राहक को 300 रुपए तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा।

स्मार्टफोन Aivana 2.0 वॉइस असिस्टेंट फीचर्स के साथ आता है। इसमें Android 14 Go ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 5000mAh बैटरी के साथ 15W USB Type C चार्जिंग फीचर दिया गया है। फोन के बैक में 13MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का कैमरा मिलेगा।

स्मार्टफोन 6.6 इंच के बड़े HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले में डायनैमिक आईलैंड दिया गया है। साथ ही, यह 90Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दिए गए डायनैमिक बार में कॉल, बैटरी और चार्जिंग नोटिफिकेशन मिलेंगे। इस फोन में डुअल 4G सिम कार्ड लगाया जा सकता है।

itel Zeno 20 को भारत में 5,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। आईटेल का यह फोन 2 स्टोरेज वेरिएंट्स- 3GB RAM + 64GB और 4GB RAM + 128GB में आता है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 6,899 रुपये है इसे Aurora Blue, Starlit Black और Space Titanium कलर में खरीदा जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma