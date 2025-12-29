Festival Posters

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (17:02 IST)
Motorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

12 जीबी रैम (4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल) + 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपए है। फोन पर 5 प्रतिशत का कैशबैक दिया जा रहा है। स्मार्टफोन को 257 रुपए की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।  एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए मोटोरोला के इस किफायती स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।
ALSO READ: News Rule 1 January : 2026 में बढ़ेगी सैलरी, Aadhaar से लेकर PAN तक बदलेंगे ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी
फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है।  सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। स्मार्टफोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। यह फोन एंड्राइड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है। Edited by : Sudhir Sharma

