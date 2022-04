motivation for students: सिर्फ परीक्षा में असफल बच्चे और उनके माता-पिता ही इसे पढ़ें

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था - 'By education, I mean all-round development of a child' लेकिन, देखा जाए तो हमारे देश में व्यावहारिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी कई महान लोग हैं, जो स्कूल में अच्छे अंक नहीं लाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर को इस बात के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो 10वीं कक्षा में Fail हो गए थे। लेकिन अपने दृढ़-निश्चय के बल पर उन्होंने दुनिया भर में ऐसी कीर्ति कमाई कि आज उसी महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश बुक में उनके नाम पर एक चैप्टर है, जिसके द्वारा बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि 'ज़िन्दगी में सफल होने के लिए पढ़ाई में अव्वल होना ज़रूरी नहीं।