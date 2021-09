स्टीव जॉब्स: Stay Hungry Stay Foolish, Apple के संस्थापक से जानिए सफलता पाने के मूल मंत्र

अपने अंतिम दिनों में कैंसर का पता चलने पर उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु पर विचार करते हुए बेहद महत्वपूर्ण सीख दी थी,The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do उन्होंने कहा था कि जो लोग पागलपन की हद तक मानते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपका पास सीमित समय है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। दूसरों की राय के शोर से अपनी आत्मा की आवाज को डूबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतरात्मा की बात मानने का साहस रखें।