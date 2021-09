जिंदगी क्रूर है, जितनी जल्दी इस सच को पहचान लें आप इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे

Can't Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds” by David Goggins

डेविड गोगिंस को दुनिया का सबसे मजबूत और फिट इंसान का खिताब हासिल है। कौन विश्वास करेगा कि नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फ़ोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर जैसे कठिन प्रशिक्षण पूरा करने वाले इस शख्स के लिए बचपन एक बुरा सपना था।