Top Motivational books : 10 मोटिवेशनल बुक, पढ़ ली तो गजब हो जाएगा

9. अमीर व सफल बनने की किताबें : वारेन बुफ्फेट की पुस्तक 'द एस्से ऑफ वारेन बुफ्फेट' आपको अरबपति लोगों की सोच से अवगत कराती है। मुख्य रूप से यह कीमत और मूल्य के अंतर पर आधारित है। आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पूअर डैड भी पढ़ सकते हैं या स्टीव सिएबोल्ड की हाउ रिच पीपल थिंग भी पढ़ सकते हैं। नेपोलियन द्वारा लिखी पुस्तक think and grow (सोचिए और अमीर बनिए) भी पढ़ सकते हैं। भारतीय लेखक शिवखेड़ा की 'जीत आपकी' (You Can Win) भी अच्छी किताब हैं। इसके अलावा शेरिल सैंडबर्ग और एडम ग्रांट की ऑप्शन बी (option B), मेल रॉबिंस की द 5 सेकंड रुल (The 5 second rule), टोनी रॉबिंस की अनशेकेबल (unshakable), रॉबिन शर्मा की द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी (The Monk Who Sold His Ferrari) और नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए (Think and Grow Rich) भी आप पढ़ सकते हैं।