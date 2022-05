मई के महीने में जरूर करें सैर इन 5 जगहों की, गर्मियों में भी कम होता है तापमान

Cold Places To Visit In May: मई माह की चिलमिलाती गर्मी में यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आएं हैं ऐसे 5 स्पॉट जहां जाकर आप सुकून का अहसास करेंगे। यहां भरी गर्मियों में भी तापमान कम ही रहता है।