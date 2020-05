× SEARCH

याद आए ‘इरफान’… सुतापा ने ल‍िखा ‘हम फि‍र म‍िलेंगे’, ‘बातें करेंगे’

'यहां से बहुत दूर...गलत और सही के आगे एक खूबसूरत खाली मैदान है। जब हमारी आत्मा घास पर सुकून से लेटेगी और दुनिया बातें करते हुए थक चुकी होगी। ये बस कुछ समय की ही बात है। मिलेंगे हम...बातें करेंगे....दोबारा मिलने तक..।





अभि‍नेता इरफान खान के न‍िधन को एक महीना हो गया। लेक‍िन द‍िलों से उनकी याद नहीं जा रही है। ठीक एक महीने बाद उनकी पत्‍नी सुतापा स‍िकदर ने फेसबुक पर एक भावुक कर देने वाली पोस्‍ट शेयर की है। इस पोस्‍ट के साथ उन्‍होंने इरफान के साथ अपनी कुछ बेहद खूबसूरत फोटो भी शेयर की हैं।





फेसबुक पर सुतापा की यह पोस्‍ट बहुत पसंद की जा रही है और वायरल हो रही है। छह हजार से ज्‍यादा लोगों ने इसे लाइक क‍िया है और सैकडों लोग इस पोस्‍ट को शेयर कर चुके हैं।





एक तस्‍वीर में इरफान एक हरी घास के मैदान पर लेटे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्‍वीर में उनकी बाहों में सुतापा है और इरफान सेल्‍फी ले रहे हैं।





फेसबुक पर शेयर करने के दौरान सुपाता ने तस्‍वीरों के कैप्‍शन में बेहद ही इमोशनल नोट ल‍िखा है। उन्‍होंने अंग्रेजी में ल‍िखा है-





''Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I'll meet you there. When the soul lies down in that grass the world is too full to talk about."

It's just a matter of time...milenge baaten karenge.... Till we meet again.





ह‍िंदी में इन पंक्‍त‍ियों का अर्थ कुछ यूं है।

दरअसल एक महीने पहले 29 अप्रैल ह‍िंदी फ‍िल्‍मों के सबसे काबि‍ल अभि‍नेता ने दुन‍िया को अलविदा कह द‍िया था। इरफान के जाने के बाद उनकी पत्‍नी सुतापा ने पहले भी एक लेटर ल‍िखा था जो काफी वायरल हुआ था, लेक‍िन एक म‍हीने बाद उन्‍होंने फि‍र से फेसबुक पर यह दूसरा पोस्‍ट शेयर क‍िया है।





इरफान खान 2018 में कैंसर के इलाज के लिए पहली बार लंदन गए थे। उनकी अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई बार दिक्कतें हुईं। इरफान ने बॉलिवुड के साथ ही हॉलिवुड में भी नाम कमाया। पीकू, पान सिंह तोमर, हासिल, द नेमसेक, लंचबॉक्स, हिंदी मीडियम जैसी तमाम फिल्मों के लिए इरफान हमेशा ही याद किए जाएंगे।