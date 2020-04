पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, 3 मई तक बढ़ाया लॉक डाउन, बताया विजयी होने का सप्तपदी मंत्र

भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए We The People Of India (वे थे पीपल ऑफ़ इंडिया) बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा लिखा गया सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन ही बाबासहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत त्योहारों के देश है और वैशाख मास में कई त्योहार आए हैं, जिन्हें भारतवासियों ने देश में लॉक डाउन के बंधन के चलते, नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्वक त्योहार मना रहे हैं यह प्रशंसनीय और प्रेरक है। देश को वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मैं देश की मंगलकामना की प्रार्थना करता हूं।