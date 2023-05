इस नायक के जज़्बे को अब भी सलाम नहीं करेंगे?

‘द अल केमिस्ट’ नामक अपने चर्चित उपन्यास में ब्राज़ील के प्रसिद्ध उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो का कथन उल्लेखित है कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो दुनिया की सारी शक्तियां आपकी मदद में जुट जाती हैं। ( ‘…….and when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it’ ) …जब आदमी अपने सपनों को जुनून, सच्चाई, उद्देश्य और कड़ी मेहनत से अलग कर देता है तो उसका सपना उसे अलग कर देता है।’