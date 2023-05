Shivakumar will be Deputy CM of Karnataka: मजबूत सांगठनिक क्षमता के बल पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेता डीके शिवकुमार मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ गए। 2013 से 2018 तक कांग्रेस सरकार के मुख्‍यमंत्री रहे सिद्धारमैया एक बार फिर मुख्‍यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद डीके मुख्‍यमंत्री क्यों नहीं बन पाए?