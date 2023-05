Karnataka: कर्नाटक का सीएम कौन? अब गेंद खरगे और राहुल के पाले में

Who will become the Chief Minister of Karnataka: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए मंगलवार को राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। खरगे के आवास पर जारी बैठक में उनके और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता मौजूद हैं।