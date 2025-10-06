Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कठिन समय में धैर्य की ताकत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Patience
webdunia

सुनील चौरसिया
, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (15:15 IST)
जीवन एक निरंतर यात्रा है — कभी हरी-भरी वादियों से गुजरता है, तो कभी ऊबड़-खाबड़ रास्तों से। कभी हम तेज रफ्तार से बढ़ते हैं, तो कभी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, मंजिल दूर नजर आती है और उम्मीदों की रोशनी धीमा पड़ने लगती है — वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। ऐसे समय में धैर्य, एक मौन लेकिन अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन का सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है।
 
धैर्य का असली मतलब: बहुत से लोग सोचते हैं कि धैर्य का अर्थ है बस चुपचाप इंतजार करना। लेकिन सच में, धैर्य केवल समय काटना नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी अपने विश्वास, संयम और मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। यह वह गुण है जो हमें जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेने से बचाता है, जिनका बाद में हमें अफ़सोस हो।
 
जब आप बीज बोते हैं, तो वह तुरंत अंकुरित नहीं होता। वह मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को फैलाता है। यह प्रक्रिया आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन भविष्य के लिए अनिवार्य है। ठीक वैसे ही, कठिन समय हमारे भीतर गहरी समझ, मानसिक मजबूती और सहनशक्ति की जड़ें गाढ़ा करता है।
 
आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास अनेक उदाहरणों से भरा है जहां धैर्य ने असंभव को संभव कर दिखाया।
 
महात्मा गांधी इसका एक जीवंत उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें बहुत बार अपमान, जेल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने न तो क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया, न जल्दबाजी की। उनका धैर्य और सत्य के प्रति अटूट विश्वास ही वह शक्ति थी जिसने पूरे देश को एकजुट किया। यदि वे आवेश में आकर हिंसक रास्ता चुनते, तो शायद आज भारत वैसा न होता जैसा हम जानते हैं।
 
कठिन समय में धैर्य क्यों जरूरी है? कठिन दौर में मन का हताश होना सरल होता है, लेकिन धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें हार से बचाती है। धैर्य हमें तीन महत्वपूर्ण लाभ देता है—
 
• मानसिक स्पष्टता: तनाव के बीच भी सही निर्णय लेने की क्षमता।
 
• दीर्घकालिक दृष्टिकोण: परिस्थितियों को केवल आज नहीं, बल्कि आने वाले कल के नजरिए से देख पाना।
 
• आंतरिक मजबूती: बार-बार गिरकर भी उठने की हिम्मत।
 
धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकता है, जबकि अधीर व्यक्ति अक्सर गलत कदम उठा बैठता है।
 
प्रकृति से सीखिए: प्रकृति धैर्य की सबसे बड़ी शिक्षक है। नदी को देखिए — वह पहाड़ों से समुद्र तक का सफर बिना किसी जल्दबाजी के तय करती है। रास्ते में जलधारा के आगे कई बार चट्टानें भी आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं; अपने प्रवाह को बनाए रखती है और धीरे-धीरे सबसे कठोर पत्थरों को भी काट देती है। यही है धैर्य की शक्ति जो चुपचाप, लगातार और मजबूत होकर आगे बढ़ने में सहायक होती है।
 
आधुनिक जीवन में धैर्य की कमी: आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं — तुरंत सफलता, तुरंत अमीरी, तुरंत समाधान। सोशल मीडिया की तेजी ने हमारी सब्र की सीमा को कम कर दिया है। इस वजह से थोड़ी सी असफलता पर हम आसानी से हताश हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि धैर्य एक लंबा निवेश है, जिसका फल हमें जीवन भर मिलता रहता है। 
 
व्यक्तिगत जीवन में धैर्य का अभ्यास: 
 
• जब नौकरी में प्रमोशन देर से मिले, तो धैर्य से अपने कौशल को निखारें।
 
• व्यापार में मंदी आए, तो जल्दबाजी में जोखिम न लें, बाजार को समझने की कोशिश करें।
 
• रिश्तों में मतभेद हों, तो आवेश में कुछ कहने के बजाय शांत मन से संवाद करें।
 
थॉमस एडिसन जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता झेली। अगर वे अधीर होकर बीच में ही हार मान लेते, तो शायद आज हम अंधेरे में होते।
 
इस प्रकार देखिए तो धैर्य वह अदृश्य कवच है जो हमें जीवन के कटु तूफानों से न केवल बचाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि चाहे अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, एक दिन सुबह का उजाला जरूर होगा। कठिन समय में घबराना सहज और स्वाभाविक लगता है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और संकल्प के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा साहस कहलाता है। यही धैर्य हमें निरंतरता और उम्मीद का पथ दिखाता है, जिससे हम हर चुनौती को पार कर सफल हो पाते हैं।
 
अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, तो खुद से कहिए— 'मैं यह तूफ़ान सह लूंगा, क्योंकि मेरे भीतर धैर्य का समंदर है।'

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधि

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels