कब प्रभावी होती है वसीयत?

When does a will take effect: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी संपत्ति है जो उसने खुद अर्जित की है तो वह व्यक्ति इस संपत्ति को अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को दान कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवनकाल में इस संपत्ति के संबंध में वसीयत भी कर सकता है।