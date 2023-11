नरक चतुर्दशी पर हमें क्या करना चाहिए?

What should we do on Narak Chaturdashi : नरक चतुर्दशी 11 नवम्बर 2023 को दोपहर 01:57 से प्रारंभ होकर 12 नवम्बर 2023 को दोपहर 02:44 पर समाप्त होगी। इस दिन को रूप चतुर्दशी और काली चौदस भी कहते हैं। हर प्रांत में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन वैसे तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं परंतु यहां जानिए कुछ खास कार्य जो नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए।